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- 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 14:52
Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" denildi.