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20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu

20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde erkeklerde ve kadınlarda Fenerbahçe birinci oldu.