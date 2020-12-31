2020'de çekilen en iyi spor kareleri

Anadolu Ajansı tarafından çekilen 2020 yılının en güzel spor karelerini sizler için derledik.

2021 yılına girmeye sayılı saatler kala, geride bırakacağımız senede birçok önemli spor olayı yaşandı.

Anadolu Ajansı objektifinden, 2020 yılına damga vuran spor fotoğrafları şu şekilde:

BUZ PATENİ ZARAFETİ

Moskova`da düzenlenen Rostelecom Cup ISU Grand Prix Artistik Buz Pateni 2020 müsabakalarında Rus Aleksandra Boikova ve Dmitrii Kozlovskıı ikilisi de yer aldı.

GAZZE SAHİLİNDE SPOR

Gazze'de güzel havayı fırsat bilen Filistinliler, Gazze sahiline akın ederek spor aktiviteleriyle eğlenmeye çalıştı.

GELENEKSEL MOSTAR KÖPRÜSÜ ATLAYIŞLARI

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde 454'üncü "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.

PORTATİF HAVUZ

Masterlar yüzme şampiyonalarında çok sayıda Türkiye rekoru bulunan eski milli triatlet Pınar Avşar, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kondisyon kaybının önüne geçmek için antrenmanlarını evinin bahçesine kurduğu portatif havuzda yapıyor. Avşar, 4 metre uzunluğunda, 1 metre derinliğindeki portatif havuzda, soğuktan korunmak için özel giysi ve bele bağlanan bir lastikle antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

RODEO GÖSTERİSİ

ABD`nin New York kentinde "Profesyonel Rodeocular" oluşumu tarafından düzenlenen Rodeo şovu, Madison Square Garden`da başladı. Ünlü spor sahasını bir arenaya çeviren rodeocular, yüzlerce kiloluk boğaların üzerinde gösteri yaptı.

NİL ŞAHİN

Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95`i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin`in hedefi, 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek.

BUZ TUTAN GÖLDE FUTBOL

Doğu Anadolu`nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü`nde bir araya gelen gençler, göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

FATMA TEYZE İLE ORHAN AMCA'NIN FUTBOL ÖZLEMİ

Malatya`da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.

HAMILTON'UN ZAFERİ

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix`sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton (sağda) kazandı. Hamilton, kupa töreninde elini göğsüne götürerek selam verdi.

OMAR'IN VOLESİ

UEFA Avrupa Ligi`nde tek maç üzerinden gerçekleştirilen play-off turu müsabakalarında Galatasaray, İskoçya`nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaraylı Omar Elabdellaoui de forma giydi.

SULUADA

Antalya`nın Akdeniz`deki en uç noktası Gelidonya Burnu`na 7 kilometre uzaklıktaki Suluada, deepwater solo sporunun son yıllardaki yeni adresi haline geldi. Suluada, denizden yükselen kayalıklara, ekipmansız sadece tırmanış ayakkabısı ile çıkılan ve sonrasında denize atlama şeklinde yapılan "deepwater solo" sporuna doğal bir ortam sağlıyor.

STADYUMDA TEMİZLİK

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu`nda tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.

APRANTİLER GAZİ KOŞUSU'NDA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927`den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 94. Gazi Koşusu`ndan önce yapılacak tören için aprantiler hazırlık yaptı. Aprantiler, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske taktı.

LASTİKLERLE VOLEYBOL SAHASI

Siirt`te bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres atıyor. Sahaya karton döşeyerek düşme anında dikenlerden korunmaya çalışan çocuklar, alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak voleybol oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor.