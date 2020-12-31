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    2020'de çekilen en iyi spor kareleri

    2020'de çekilen en iyi spor kareleri

    Anadolu Ajansı tarafından çekilen 2020 yılının en güzel spor karelerini sizler için derledik.
    • AA
    • 31.12.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 12:22
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    2021 yılına girmeye sayılı saatler kala, geride bırakacağımız senede birçok önemli spor olayı yaşandı.

    Anadolu Ajansı objektifinden, 2020 yılına damga vuran spor fotoğrafları şu şekilde:

    BUZ PATENİ ZARAFETİ

    Moskova`da düzenlenen Rostelecom Cup ISU Grand Prix Artistik Buz Pateni 2020 müsabakalarında Rus Aleksandra Boikova ve Dmitrii Kozlovskıı ikilisi de yer aldı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #1

    GAZZE SAHİLİNDE SPOR

    Gazze'de güzel havayı fırsat bilen Filistinliler, Gazze sahiline akın ederek spor aktiviteleriyle eğlenmeye çalıştı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #2

    GELENEKSEL MOSTAR KÖPRÜSÜ ATLAYIŞLARI

    Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde 454'üncü "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #3

    PORTATİF HAVUZ

    Masterlar yüzme şampiyonalarında çok sayıda Türkiye rekoru bulunan eski milli triatlet Pınar Avşar, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kondisyon kaybının önüne geçmek için antrenmanlarını evinin bahçesine kurduğu portatif havuzda yapıyor. Avşar, 4 metre uzunluğunda, 1 metre derinliğindeki portatif havuzda, soğuktan korunmak için özel giysi ve bele bağlanan bir lastikle antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #4

    RODEO GÖSTERİSİ

    ABD`nin New York kentinde "Profesyonel Rodeocular" oluşumu tarafından düzenlenen Rodeo şovu, Madison Square Garden`da başladı. Ünlü spor sahasını bir arenaya çeviren rodeocular, yüzlerce kiloluk boğaların üzerinde gösteri yaptı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #5

    NİL ŞAHİN

    Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95`i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin`in hedefi, 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #6

    BUZ TUTAN GÖLDE FUTBOL

    Doğu Anadolu`nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü`nde bir araya gelen gençler, göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #7

    FATMA TEYZE İLE ORHAN AMCA'NIN FUTBOL ÖZLEMİ

    Malatya`da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #8

    HAMILTON'UN ZAFERİ

    Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix`sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton (sağda) kazandı. Hamilton, kupa töreninde elini göğsüne götürerek selam verdi.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #9

    OMAR'IN VOLESİ

    UEFA Avrupa Ligi`nde tek maç üzerinden gerçekleştirilen play-off turu müsabakalarında Galatasaray, İskoçya`nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaraylı Omar Elabdellaoui de forma giydi.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #10

    SULUADA

    Antalya`nın Akdeniz`deki en uç noktası Gelidonya Burnu`na 7 kilometre uzaklıktaki Suluada, deepwater solo sporunun son yıllardaki yeni adresi haline geldi. Suluada, denizden yükselen kayalıklara, ekipmansız sadece tırmanış ayakkabısı ile çıkılan ve sonrasında denize atlama şeklinde yapılan "deepwater solo" sporuna doğal bir ortam sağlıyor.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #11

    STADYUMDA TEMİZLİK

    Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu`nda tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #12

    APRANTİLER GAZİ KOŞUSU'NDA

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927`den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi 94. Gazi Koşusu`ndan önce yapılacak tören için aprantiler hazırlık yaptı. Aprantiler, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske taktı.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #13

    LASTİKLERLE VOLEYBOL SAHASI

    Siirt`te bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres atıyor. Sahaya karton döşeyerek düşme anında dikenlerden korunmaya çalışan çocuklar, alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak voleybol oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor.

    2020 de çekilen en iyi spor kareleri #14

     

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