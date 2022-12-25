2022'nin spor olayları

Arjantin'in kazandığı 2022 FIFA Dünya Kupası, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV kupası şampiyonu olması ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesi 2022 yılına damga vurdu.

Sevindiren, hüzünlendiren ve heyecanlandıran anlarıyla 2022'ye damga vuran, AA'nın derlediği spor olayları..

5 OCAK

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynandı. Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor, uzun yıllar Medipol Başakşehir forması giyen Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

10 OCAK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece sarı-kırmızılı ekipte "4. Fatih Terim dönemi" sona erdi.

Galatasaray'da son olarak 22 Aralık 2017'de teknik direktörlük görevine getirilen Terim ile 4 yıl sonra yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'a 4'ü son döneminde olmak üzere toplam 20 kupa kazandırdı. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 571 maçta 333 galibiyet, 130 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.

11 OCAK

İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Çalık, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor takımlarında da görev yaptı. 27 yaşında vefat eden Çalık, A Milli Takım formasıyla 8 maça çıktı.

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştı.

12 OCAK

Fenerbahçe'de 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını açıkladı.

13 OCAK

İtalya Süper Kupası finalinde Inter, normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle Juventus'u 2-1 yenerek kupayı kazandı.

14 OCAK

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, tek erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin yeniden iptal edildiğini bildirdi. Djokovic’in, Avustralya'ya yaptığı vize başvurusundaki formlarda yanlış bilgiler bulunduğunu açıklayan Hawke, ünlü sporcunun "insan hatası" olarak tanımladığı söz konusu yanlışlarla ilgili verdiği savunmayı kabul etmeyerek vizesini iptal etti.

15 OCAK

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti. Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde görülen davada, Djokovic'in avukatlarının savunmasını kabul etmeyen 3 hakimden oluşan mahkeme heyeti, Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak verdiği kararı haklı bularak vize iptal kararını onayladı. Üç yargıçtan oluşan bir heyetle yapılan duruşmada alınan kararın ardından Djokovic'in, Avustralya'dan sınır dışı edilmesi kesinleşti.

16 OCAK

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeyi terk etti.

İspanya'da futbol Süper Kupası'nı finalde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı.

17 OCAK

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı. Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Muhammed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

29 OCAK

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Danielle Collins'i 2-0 yenen Ashleigh Barty, şampiyon oldu. Barty böylece Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi oldu.

30 OCAK

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan Nadal, rakipleri Federer ve Djokovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

2 ŞUBAT

Galatasaray Kulübü, golcü futbolcu Bafetimbi Gomis ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

4 ŞUBAT

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

5 ŞUBAT

Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

7 ŞUBAT

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 7. oldu. Milli sporcu Furkan Akar, beşinci sıradaki Macar rakibinin diskalifiye edilmesiyle bir sıra çıkarak 6'ncılığa yükseldi. Furkan, Türkiye'ye kış olimpiyatları tarihindeki en iyi dereceyi kazandırdı.

12 ŞUBAT

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

13 ŞUBAT

Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

17 ŞUBAT

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 yenildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'nin getirildiği açıklandı.

20 ŞUBAT

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenen Anadolu Efes oldu.

24 ŞUBAT

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti.

25 ŞUBAT

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.

26 ŞUBAT

Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

27 ŞUBAT

FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

28 ŞUBAT

Avrupa Ligi yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

1 MART

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.

2 MART

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşik Krallık'ta, Formula 1 dahil tüm Rus ve Belaruslu motor sporları yarışmacılarına, yetkililerine, bayrak ve ulusal sembollerine yasak getirildi.

Rus iş insanı Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı. Abramovich: "Ekibime satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna'daki savaş kurbanlarının yararına olacak." dedi.

3 MART

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı. Formula 1'in sözleşmeyi feshetmesiyle Rusya, bundan sonra herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapamayacak.

4 MART

Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı.

Shakhtar Donetsk genç takım antrenörü savaşta hayatını kaybetti. Ukrayna ekibinin üst yöneticisi Sergei Palkin, kulüp antrenörlerinden birinin çatışma sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çin'de düzenlenen 2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum'daki törenle resmen başladı.

7 MART

Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere, sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

8 MART

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirledi. Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'in de bulunduğu birçok hakemin, sezonun kalan bölümünde görev alamayacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Milli takım ve kulüpleri müsabakalardan men edilen Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı.

11 MART

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

13 MART

2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları sona erdi. Pekin'deki oyunlara ülkelerindeki savaşa rağmen üst düzey performans gösteren Ukraynalı sporcular damgasını vururken ev sahibi Çin'den sonra en fazla madalya kazanan ülke Ukrayna oldu. Ukraynalı biatlet Laletina, babasının Ukrayna'da Rus birlikleri tarafından yakalandığını öğrendikten sonra yarışmasından çekilirken Ukraynalı biatlet Liashenko ise Harkov'daki evinin bombalanarak yıkılmasından bir gün sonra bronz madalya kazandı.

Türkiye, 27 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nı 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı.

14 MART

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi müsabakasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

17 MART

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya 2-1 yenilerek elendi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti.

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e indirildi. Türk kulüpleri, 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 takımla mücadele edecek.

22 MART

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu.

23 MART

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

24 MART

Yeni spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak. Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak amacıyla il sınırları içerisinde en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon kurabilecek. Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek veya devredebilecek. Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak. Kişiler, üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilecek. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

25 MART

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Burak Yılmaz milli takıma veda etti. Türk Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti.

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

26 MART

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu.

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu. TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı.

27 MART

Galatasaray Kulübünün mali kongresi gerçekleştirildi; olağanüstü seçim kararı alınacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını açıkladı.

N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci oldu. Kadınlarda 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı.

30 MART

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Taha, Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı. Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

31 MART

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

1 NİSAN

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen büyükler kategorisinde 140 puanla ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2 NİSAN

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan Ferhat Arıcan, erkekler paralel barda gümüş madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun organizasyonunda Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvasında Vedat Albayrak, 81 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. şampiyonluğuna ulaştı.

3 NİSAN

Tenis Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Yılmaz Erkangil, Ankara'da hayatını kaybetti.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.

4 NİSAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, görevinden istifa etti.

5 NİSAN

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

6 NİSAN

Milli tenisçi İpek Öz, ilk Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası ana tablo galibiyetini Kolombiya'da Şilili tenisçi Daniela Seguel'i yenerek aldı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırdı.

8 NİSAN

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi

Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler, hayatını kaybetti.

9 NİSAN

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

10 NİSAN

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü oldu.

13 NİSAN

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

16 NİSAN

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.

Türkiye Curling Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Kenan Şebin, 148 delegeden 108 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

17 NİSAN

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa, geçerli oyların 193'ünü alan Dr. Burhan Kurtuluş seçildi.

18 NİSAN

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

19 NİSAN

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı.

22 NİSAN

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı.

23 NİSAN

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

24 NİSAN

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde en yakın rakibi Beykoz Belediyespor'u 31-28’lik skorla yenen Beşiktaş, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğa ulaştı

27 NİSAN

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

28 NİSAN

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükseldi.

30 NİSAN

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

1 MAYIS

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ile sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

2 MAYIS

UEFA, Rus futbol takımlarının 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarından men edildiğini, ayrıca Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.

3 MAYIS

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor, finale yükseldi.

5 MAYIS

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

6 MAYIS

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay küme düştü.

7 MAYIS

Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea, Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındı.

8 MAYIS

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nı Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen 19 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Carlos Alcaraz, çeyrek finalde Rafael Nadal, yarı finalde Novak Djokovic'i eledi.

12 MAYIS

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

13 MAYIS

Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

14 MAYIS

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

15 MAYIS

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

19 MAYIS

Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli sporcu Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

20 MAYIS

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya elde etti.

21 MAYIS

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

22 MAYIS

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde şampiyon oldu.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

25 MAYIS

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyon oldu.

26 MAYIS

Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde uzatma bölümü sonunda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

28 MAYIS

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 68 kiloda Eda Eltemur, erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve 75 kiloda Erman Eltemur, altın madalya kazandı.

29 MAYIS

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Spor Toto'yu 29-26 yenen Beykoz Belediyespor müzesine götürdü.

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 2 bin 777 oyla başkan seçildi.

TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

30 MAYIS

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

1 HAZİRAN

Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı.

2 HAZİRAN

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

3 HAZİRAN

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunu tescil etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu.

4 HAZİRAN

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

5 HAZİRAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin genel kurulunda Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçildi.

6 HAZİRAN

Para Tekvando Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Takvando Grand Prix'inde üç altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla zirvede yer aldı.

7 HAZİRAN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

9 HAZİRAN

Fenerbahçe Kulübünde kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı.

10 HAZİRAN

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, son olarak NBA'de Utah Jazz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Erdem Can'ı başantrenörlüğe getirdi.

11 HAZİRAN

Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde Aysel Özgan, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek, 2 bin 208 oyla başkanlığa seçildi.

12 HAZİRAN

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo getirildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

13 HAZİRAN

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

14 HAZİRAN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

15 HAZİRAN

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

16 HAZİRAN

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

17 HAZİRAN

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı.

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde normal süresi 0-0 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 2-1 yenilerek, ikinci oldu.

18 HAZİRAN

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

19 HAZİRAN

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.

20 HAZİRAN

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Erkek Kılıç Milli Takımı, Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

21 HAZİRAN

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi.

Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.

23 HAZİRAN

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

25 HAZİRAN

Milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında vefat etti.

26 HAZİRAN

At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı.

27 HAZİRAN

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçiler Kerem Kamal, Murat Fırat ve Osman Yıldırım, altın madalya elde etti.

28 HAZİRAN

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.

29 HAZİRAN

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zübeyir Bekiroğlu seçildi.

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda halka aletinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda altın madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya aldı.

30 HAZİRAN

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatma bölümünde Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek şampiyon oldu.

Milli judocu Vedat Albayrak, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın erkekler 100 metre yarışında milli atlet Jak Ali Harvey, altın madalya kazandı.

3 TEMMUZ

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

6 TEMMUZ

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.

13 TEMMUZ

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

16 TEMMUZ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu.

24 TEMMUZ

109. Fransa Bisiklet Turu'nda Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard birinci oldu.

30 TEMMUZ

Milli sporcu İlke Özyüksel, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti ve bir Türk sporcu büyükler kategorisinde ilk kez kürsüye çıktı

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

31 TEMMUZ

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2022) finalinde İngiltere, Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın karışık bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

2 AĞUSTOS

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol, gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda iki madalya kazanan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.

4 AĞUSTOS

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yendi.

5 AĞUSTOS

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde milli sporculardan Mazlum Demir 42.36.02'lik derecesiyle altın, Hayrettin Yıldız ise 43.07.95 ile bronz madalya elde etti. Şampiyonada 400 metre engelli finalinde mücadele eden milli atlet İsmail Nezir, 48.84'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Türkiye, Kolombiya'da düzenlenen organizasyonu 4 madalyayla tamamladı.

7 AĞUSTOS

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya elde etti. Milliler, 2-7 Ağustos tarihlerinde yapılan organizasyonu 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalya ile tamamladı.

9 AĞUSTOS

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ülkelerin spor bakanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

10 AĞUSTOS

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transfer oldu.

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid'in gollerini 37. dakikada Alaba ve 65. dakikada Benzema kaydetti. Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

11 AĞUSTOS

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. Slovacko ile İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 yenerek play-off'a yükseldi.

12 AĞUSTOS

Ekvator’un Guayaquil kentinde düzenlene Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Özlem Yıldız, 57 kiloda altın madalya kazandı.

Son olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Semih Kaya, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

14 AĞUSTOS

Almanya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez’den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.

16 AĞUSTOS

Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli atlet Yasemin Can, 10 bin metre yarışında 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildi.

17 AĞUSTOS

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Veli Kavlak, futbol kariyerini noktaladı.

18 AĞUSTOS

Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Antwerp'le 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yendi.

20 AĞUSTOS

Milli okçular, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda toplamda 14 madalya kazanarak organizasyonu ilk sırada tamamladı. 21 ve 18 yaş altı kategorilerindeki sporcuların yarıştığı şampiyonayı 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalyayla tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

21 AĞUSTOS

Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Türkiye, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı ikişer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Genel tasnifte Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Adem Asil halka aletinde gümüş, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ise takımlar finalinde bronz madalya elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Milliler, organizasyonda 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

22 AĞUSTOS

Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı Yasemin Can'ın bir altın, bir gümüş, Yasmani Copello'nun da bir bronzu olmak üzere toplamda üç madalyayla 16. sırada noktaladı.

24 AĞUSTOS

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi. Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, sahasında aldığı beraberlikle gruplara kalma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarıyla devam edecek.

25 AĞUSTOS

Beşiktaş, Everton'dan İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 4-1 yenen Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 yenerek gruplara kaldı.

26 AĞUSTOS

Milli sporcu Sinem Oruç, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

30 AĞUSTOS

35 yaşındaki forvet Mevlüt Erdinç, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

1 EYLÜL

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu.

2 EYLÜL

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

4 EYLÜL

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

7 EYLÜL

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

8 EYLÜL

Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

9 EYLÜL

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.

10 EYLÜL

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.

12 EYLÜL

Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

13 EYLÜL

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı ve 5. kez dünya şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalyayla dünya şampiyonluğunu elde etti.

14 EYLÜL

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Yasemin Adar, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

17 EYLÜL

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Taha Akgül, 3. kez dünya şampiyonluğuna uzandı.

18 EYLÜL

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

20 EYLÜL

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

22 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlayarak B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

24 EYLÜL

Profesyonel kariyerindeki son maçına çıkan 20 kez grand slam şampiyonu 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, emekli oldu. Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında tenisi bıraktı.

25 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

28 EYLÜL

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

2 EKİM

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'nu lider tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı. İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen oyunlarda 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Organizasyonda 13'ü yarışma, 30'a yakını da gösteri olmak üzere yaklaşık 40 geleneksel spor dalında etkinlikler düzenlendi. Ayrıca kültürel, sanatsal, geleneksel sporlar, gastronomi, el sanatları ve çocuk oyunları, misafirlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan organizasyon, 4 günde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

3 EKİM

CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcularından Birgül Erken, kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

6 EKİM

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü. FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi.

9 EKİM

F1'de Hollandalı Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde ise milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

11 EKİM

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

13 EKİM

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.

16 EKİM

Meksika'da milli okçu Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu ödülü verildi. 2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'da bulunan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.

Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

21 EKİM

Franck Ribery, emekliye ayrıldı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın. Beşiktaşlı milli güreşçi Nesrin Baş, daha önce Türk sporcuların 2 kez kazanma başarısı gösterdiği 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası altın madalyasını, 4 yıl sonra İspanya'da elde etti.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

28 EKİM

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

29 EKİM

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

5 KASIM

Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

6 KASIM

44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazanırken, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.

7 KASIM

Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda Boca Juniors ile Racing Club arasında oynanan final karşılaşmasında Arjantinli hakem Facundo Tello, 10 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

13 KASIM

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması gereken karşılaşma, Beyoğlu'nda yaşanan patlama nedeniyle ertelendi.

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

16 KASIM

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.

18 KASIM

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

19 KASIM

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

20 KASIM

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yendi.

21 KASIM

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda da devam etti.

22 KASIM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 37 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

23 KASIM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

25 KASIM

Kendisine ve futbolcularına sürekli protestoların sorulmasından bunalan İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un bir gazeteciyle yaşadığı diyalog gündem oldu. Queiroz, gazeteciye "Neden Gareth Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" dedi.

27 KASIM

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi. Altay taraftarlarının 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme attığı "işaret fişeği" nedeniyle yaralananlar oldu.

28 KASIM

TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Bartınspor, sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştığı maçta "dili boğazına kaçan" futbolcu orta hakem Ümit Gürsoy'un müdahalesiyle kurtarıldı.

29 KASIM

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının kulübün mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde istifa etti. Başkanlık görevine Gianluca Ferrero getirildi.

1 ARALIK

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tamamlanamayan derbide çıkan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

3 ARALIK

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

4 ARALIK

Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

Milli bilardocu Hacı Arap Yaman, Almanya'da düzenlenen Grand Prix Artistic Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

5 ARALIK

Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 19'u altın 44 madalya kazandı.

7 ARALIK

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

8 ARALIK

Bir dönem Trabzonspor ve Altay'da forma giyen 64 yaşındaki eski Sırp futbolcu Miodrag Jesic, Sırbistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

9 ARALIK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle son Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ana tablo kuralarına katılacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.

10 ARALIK

Kolombiya'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, Türkiye'ye 7 yıl sonra altın madalya kazandırdı.

Uluslararası Boks Derneğinin (IBA) 2022 ülke sıralamasında, Türk boksu ikinci sırada yer aldı. IBA'nın paylaştığı ülke sıralamasına göre, Türk boksu 31 bin 650 puanla yılı 2'ncilikle tamamladı.

11 ARALIK

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Dünya Tekvandondo Federasyonu, 2022 yılının en iyi kadın ve erkek paralimpik sporcularını Türkiye'den seçti. Meryem Betül Çavdar, en iyi erkek paralimpik sporcusu ise Mahmut Bozteke, yılın en iyi sporcusu oldu.

12 ARALIK

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanlığına Murat Aksu seçildi.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Yılın Oyuncusu ödülü, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Iga Swiatek'e verildi.

Serbest Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu, hayatını kaybetti.

16 ARALIK

Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi.

17 ARALIK

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu.

18 ARALIK

Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voley