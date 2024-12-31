2024 yılında spor camiasının acı kayıpları

Haber Merkezi

2024 yılında spor camiasından birçok önemli isim hayatını kaybetti.

Futboldan, basketbola, güreşten atletizme kadar birçok alanda adını tarihe kazıyan ünlü sporcular hayata gözlerini yumdu.

ERSEN MARTİN, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında aort damarı yırtılan Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi.

Rahatsızlığı devam 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart'ta yaşama gözlerini yumdu.

CHRISTOPH DAUM, HAYATINI KAYBETTİ

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, hayatını kaybetti.

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden Christoph Daum, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Daum, Süper Lig'de 3 kez şampiyonluk yaşarken, 3 kez de kupa kazandı.

Türk futbolunda yer edinen Alman teknik adam için Köln Stadyumu'nda yapılan törene eski futbolcuları ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

BEKİR YUNUS UÇAR, KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Motosiklet federasyonunda görev yaptığı sürede Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Uçar, 25 Ağustos'ta kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FUTBOL SEZONUNA ŞAMİL EKİNCİ İSMİ VERİLDİ

Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayata veda etti.

Bordo-mavili kulüpte 5 yıllık başkanlık döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanan Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin isminin verildiğini açıkladı.

ASIM PARS VE İLKAN KARAMAN'IN İSİMLERİ 2024-2025 SEZONUNA VERİLDİ

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Türkiye'de birçok takımda forma giyen Pars, A Milli Takım’ın gümüş madalya kazandığı EuroBasket 2001 kadrosunda yer aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonrası hastaneye kaldırılan milli basketbolcu İlkan Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman, 34 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adını verirken, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonuna İlkan Karaman'ın ismini verdi.

YAŞAMINI YİTİREN İSİMLER

- Kırkpınar'da 1976-1978 yılları arası üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi başpehlivan Aydın Demir, 81 yaşında hayatını kaybetti.

- TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor forması giyen ve kendisine kan kanseri teşhisi konulan Mümin Talip Pazarlı yaşamını yitirdi.

- Trabzonspor’un altyapı futbolcusu 11 yaşındaki Mirkan Kurt, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

- Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. 24 Nisan 2024’te hayatını kaybeden Yılmaz, Trabzonspor Kulübü'nde 3 farklı dönemde başkanlık yaptı.

- 1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan Tahsin Kaya 87 yaşında hayatını kaybetti.

- Uzun yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor’da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök, geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda 60 yaşında hayatını kaybetti.

- Türkiye'de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Kamerunlu futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti.

- Eski milli güreşçi Hüseyin Gezer, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

- 23 Elazığ FK'da sportif direktör olarak görev yapan Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

- Elazığspor’un eski kaptanlarından Ömer Tokgöz, hastalığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

- Sivasspor’un 1977-1981 yılları arasında formasını giydiği eski futbolcu Doğan Kutlu vefat etti.

- TFF 3. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor’un altyapı antrenörü Muhammet Şafak geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

- Elazığspor formasıyla 3 sezon gol krallığı yaşayan futbolcu Semih Alınmış (58), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

- Trabzonspor’un kurucu üyelerinden, 1972-1975 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Ahmet Salih Erdem 91 yaşında hayatını kaybetti.

- 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemlik yapan güreş antrenörü Arif Şahin, geçirdiği kalp krizi sonrası 40 yaşında hayatını kaybetti.

- Adanaspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan ve Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sol Bamba hayatını kaybetti.

- TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

- Sivasspor’da 1969-1970 yılları arasında forma giyen Hikmet Kadı Kasap, 76 yaşında hayatını kaybetti.

- Beşiktaş Jimnastik Kulübünün milli sporcusu Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

- Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Judo Milli Takımı’nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan hayatını kaybetti.

SPOR DÜNYASINDA HAYATINI KAYBEDENLER

- Kariyerinde 2 kez Altın Top ödülünün sahibi olan, Almanya Milli Takımı ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Franz Beckenbauer 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

- Brezilya Milli Takımı ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

- Endonezya’da FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında sahaya düşmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja yaşamını yitirdi.

- Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

- İngiltere Championship takımlarından Millwall forması giyen Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

- Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell 54 yaşında yaşamını yitirdi.

- Uruguay Premier Lig ekiplerinden Nacional forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Izquierdo, 22 Ağustos'ta Sao Paulo ile oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı yoğun bakımda 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

- Eski Alman futbolcu ve teknik direktör Ronny Borchers 67 yaşında hayatını kaybetti.

- İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

- İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayata veda etti.

- Eski İtalyan futbolcu Andrea Capone, 29 Eylül 2024'te memleketi Cagliari’de 43 yaşında ölü olarak bulundu.

- Steaua Bükreş ve Romanya futbolunun efsane kalecisi Helmut Duckadam 65 yaşında hayatını kaybetti. Helmut Duckadam, 1986 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'nın kullandığı 4 penaltıyı kurtararak adını tarihe yazdırmıştı.