2024'te Google'da en çok arananlar! Spor yine zirvede

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Google, her yıl sonunda yayımladığı “Year in Search 2024” (Yılın Aramaları 2024) listesini kullanıcılarla paylaştı.

Türkiye’deki arama trendlerine göre en çok merak edilen başlıkların ilk beşinde Euro 2024, Narin, Türkiye Maçı, Osimhen ve Olimpiyatlar yer aldı.

Küresel çapta ise Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu olan Copa America, yılın en çok aranan terimi oldu.

SPOR YİNE ZİRVEDE

Türkiye’nin 2024 yılı arama trendleri, ‘Aramalar’, ‘İsimler’, ‘Kaybettiklerimiz’, ‘Diziler’, ‘Tarifler’, ‘Şarkı Sözleri’ ve ‘Oyuncular’ başlıklarında toplandı. Spor kategorisi, bir kez daha zirvedeki yerini korudu. Listenin üst sıralarında Euro 2024, Narin ve Türkiye Maçı dikkat çekerken, tarif kategorisinde en çok aranan yemek Dubai Çikolatası oldu.

Müzik alanında ise Mabel Matiz’in yazdığı Lan parçası, Google’da yılın en çok aratılan şarkısı olarak öne çıktı. Diziler kategorisinde ise Gaddar, Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri kullanıcıların en çok merak ettiği yapımlar arasında ilk üç sırayı paylaştı.