2030 Akdeniz Oyunları'nı Kosova düzenleyecek Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesinin gerçekleştirdiği genel kurul sonrasında Kosova, 2030 Akdeniz Oyunları'nı organize edecek.

AA

Kosova’nın başkenti Priştine, 2030 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak.

Kosova, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesinin (ICMG), Yunanistan’ın Kandiye şehrinde gerçekleştirdiği genel kurulda 55 kabul, 8 ret ve 3 çekimser oyla oyunlara ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

"Cumhuriyetimizin en büyük spor etkinliği olacak"

Kosova Başbakanı Albin Kurti "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirdiği kazanım için, "Priştine 2030 Akdeniz Oyunları, Cumhuriyetimizin en büyük spor etkinliği olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon kapsamında suda yapılacak yarışlar, Kosova’nın doğrudan denize çıkışının olmaması nedeniyle Arnavutluk’un Dıraç kentinde gerçekleştirilecek.

Sıradaki organizasyon İtalya'da

Dört yılda bir düzenlenen ve 25'ten fazla disiplinde yapılan yarışmalara Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden binlerce atlet katılıyor.

Akdeniz Oyunları, 2026 yılında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek.

Kosova, bu büyük spor etkinliğinin düzenlenebilmesi için 250 milyon euronun üzerinde yatırım yapacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)