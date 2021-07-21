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    2032 Yaz Olimpiyatları, Brisbane'de

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 15:11
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    2032 Yaz Olimpiyatları, Brisbane'de

    2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

    2032 Yaz Olimpiyatları, Brisbane de #1

    AVUSTRALYA ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

    1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

    Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

    2032 Yaz Olimpiyatları, Brisbane de #2

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