23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonasın'da milli sporculardan altı madalya
AA

23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Espoo şehrinde başlayan organizasyon tamamlandı.

Milli sporculardan altı madalya

Milli sporcular organizasyonda, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Yüksek atlama:

Altın: Ali Eren Ünlü

Üç adım atlama:

Bronz: Batuhan Çakır

400 metre engelli:

Altın: İsmail Nezir

Gümüş: Berke Akçam

Disk atma:

Gümüş: Özlem Becerek

4x400 bayrak yarışı:

Gümüş: 4x400 Bayrak Milli Takımı