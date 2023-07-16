23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonasın'da milli sporculardan altı madalya

AA
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'da yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Espoo şehrinde başlayan organizasyon tamamlandı.
Milli sporculardan altı madalya
Milli sporcular organizasyonda, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.
Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:
Yüksek atlama:
Altın: Ali Eren Ünlü
Üç adım atlama:
Bronz: Batuhan Çakır
400 metre engelli:
Altın: İsmail Nezir
Gümüş: Berke Akçam
Disk atma:
Gümüş: Özlem Becerek
4x400 bayrak yarışı:
Gümüş: 4x400 Bayrak Milli Takımı