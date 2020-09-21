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    5 tenisçi koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi

    Fransa Açık öncesindeki koronavirüs testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 14:33
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    5 tenisçi koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi

    Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

    7 GÜN TECRİT ALTINDA KALACAKLAR

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'den beri gerçekleştirilen 900'den fazla testte 2 oyuncu ve bir antrenörün hastalığa yakalandığı tespit edildi.

    Söz konusu 2 tenisçinin yanı sıra test sonucu pozitif çıkan antrenörle teması bulunan 3 oyuncunun da elemelerde mücadele edemeyeceği ve 7 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.

    Roland Garros ana tablo maçları 27 Eylül'de başkent Paris'te başlayacak.

    5 tenisçi koronavirüs nedeniyle Fransa Açık tan çekildi #1

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