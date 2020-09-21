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- 5 tenisçi koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi
5 tenisçi koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi
Fransa Açık öncesindeki koronavirüs testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 14:33
Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.
7 GÜN TECRİT ALTINDA KALACAKLAR
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'den beri gerçekleştirilen 900'den fazla testte 2 oyuncu ve bir antrenörün hastalığa yakalandığı tespit edildi.
Söz konusu 2 tenisçinin yanı sıra test sonucu pozitif çıkan antrenörle teması bulunan 3 oyuncunun da elemelerde mücadele edemeyeceği ve 7 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.
Roland Garros ana tablo maçları 27 Eylül'de başkent Paris'te başlayacak.