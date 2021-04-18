56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sona eren TUR 2021'i 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazanan Gallego'ya, turkuaz mayosu ve kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yer aldığı törende takdim edildi.

Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları kazananlara da podyumda eşlik etti.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı Gallego İZLE











TAKIM ŞAMPİYONU DELKO

TUR 2021'in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda turkuaz mayoyu alan Jose Manuel Diaz Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le Turnier (Fransa) yer aldı.





MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.

"BU BÜYÜK HEYECANA ORTAK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün bir uluslararası spor organizasyonunu daha başarıyla tamamladık.

Konya'dan başlayan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuz, zorlu bir maratonun ardından Kuşadası’nda final yaptı.

Bu büyük heyecana ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



