56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Konya'da düzenlenen kısa etabı Hollandalı Arvid de Kleijn kazandı.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle turun önceden açıklanan 167,3 kilometrelik ilk etabı iptal edildi. Bu etabın yerine Konya'da 72,4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabı organize edildi.

BAKANLAR STARTI VERDİ

İptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da yapılan telafi etabının startını, Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Konya etabını Arvid de Kleijn kazandı İZLE



ARVID DE KLEIJN KAZANDI

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabına 25 takımdan 172 bisikletçi katıldı.

Konya'da düzenlenen kısa etabın kazananı, Hollandalı Arvid de Kleijn oldu.

İlk etapta Norveç'in UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ikinci, Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier ise üçüncü sırayı elde etti.