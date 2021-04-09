56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Kapadokya'dan başlayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedallar 11 Nisan'da yeniden çevrilecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021), 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 2019'da ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta Marmara'da koşulan turda bisikletçiler, yeniden Akdeniz ve Ege sahillerine inecek.

Dünyaca ünlü bisikletçiler, bu yıl İç Anadolu, Akdeniz ile Ege bölgelerinde, Nevşehir, Konya, Antalya, Muğla, Aydın'ın tarihi ve turistik güzelliklerini yansıtan ilçelerinde toplam 1209.8 kilometre pedal çevirecek.

START KAPADOKYA'DA

Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışın startı Nevşehir'de verilecek.

Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. etabına ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü bisikletçiler ikinci gün Konya'da pedal bastıktan sonra Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. Beyşehir'den başlayacak 3. etap, Alanya'da sona erecek.

ELMALI GÖĞÜBELİ SIRALAMADA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Yarışın 4. günü Alanya'dan Kemer'e geçecek sporcular, kritik bir etapta pedal çevirecek.

Bisikletçiler, 5. etapta genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak Elmalı Göğübeli tırmanışını gerçekleştirecek.

Elmalı'dan sonra yeniden sahile inecek bisikletçiler, Fethiye-Marmaris ve Marmaris-Turgutreis etaplarında yarışacak. TUR 2021'in Bodrum'dan başlayacak 8. ve son etabı ise Kuşadası'nda son bulacak.

TURUN ETAPLARI

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. etap: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)

3 MİLYAR İZLEYİCİYE HİTAP EDECEK

TUR 2021'i yaklaşık 3 milyar kişinin ekranları başından izlemesi bekleniyor.

Uluslararası yayıncısı Eurosports'un olduğu turu Türkiye'de TRT Spor yayımlayacak.

"55 YILIN EN KUVVETLİ ORGANİZASYONUNA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 55 yılın en kuvvetli organizasyonunu izleyeceklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 19 yılda altyapı ve tesis yatırımlarıyla dünya sporunda aranan ülkeler arasına girdiğini aktararak, "Bu yıl gelen takımlar ve katılım itibariyle 55 yılın en kuvvetli organizasyonuna şahit olacağız. Her yıl turnuvaya farklı rotaları dahil ederek hem bisiklet turumuza derinlik katıyor, hem daha fazla insanın bu organizasyona erişimini artırıyor, hem de ülkemizin cennet köşelerini dünya kamuoyunun ilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etapların tarihi yerlerde olacağına da dikkati çeken Kasapoğlu, "Etaplarımız; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve atlar diyarı olarak adlandırılan Nevşehir, Dünya’nın en uzun bölünmüş bisiklet yoluna sahip olan ve bu yıl İslami Dayanışma Oyunları’nın da gerçekleşeceği ilimiz Konya, dünyanın en güzel günbatımının gerçekleştiği Beyşehir, turizm cennetlerimiz Antalya, Alanya, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası’nda gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.