Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
488.236
1.85%
EXEN Coin
22.75
-2.23%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın yapılması planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
    • AA
    • 10.04.2021 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli

    Nevşehir'de dün akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi.

    Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.

    KONYA ETABIYLA START ALACAK

    Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya etabıyla start alacak.

    Kapadokya beyaza büründü İZLE

    56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu na kar engeli #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir