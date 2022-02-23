T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun detayları merak edilmeye başlandı.

1966 yılından beri gerçekleştirilen ve bu sene 57. kez düzenlenecek olan bisiklet turunun ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, birçok televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yayınlarıyla dünyanın dört bir yanında, milyonlarca bisiklet tutkunu tarafından yakından takip edilecek.

Bu kapsamda Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak olan turun zamanını öğrenmek isteyenler, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NE ZAMAN?

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. kez, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

Turun açıklanan parkuruna 18 Mart'ta açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü dahil edildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek olan kıtalar arası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak.

8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine Türkiye'nin doğal güzellikleri eşlik edecek.

57. yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak: