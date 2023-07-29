58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihi duyuruldu Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, yarışın organize edilmesiyle ilgili tüm mal ve hizmet alımı ile TV çekim ve prodüksiyon hizmetine ilişkin ihale ilanı yayımlandı.

İhale ilanında yer alan bilgiye göre, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek tur 8 etaptan oluşuyor.

Aynı zamanda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde de turun tarihleri 8-15 Ekim olarak yer aldı.

Turun etapları

Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan turun 2023 parkuru ise şöyle:

8 Ekim: Alanya – Antalya

9 Ekim: Antalya – Demre

10 Ekim: Kaş – Fethiye (Babadağ)

11 Ekim: Fethiye – Marmaris

12 Ekim: Marmaris – Bodrum (Yalıkavak)

13 Ekim: Bodrum – Selçuk

14 Ekim: Selçuk – İzmir

15 Ekim: İstanbul – İstanbul