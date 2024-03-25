59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihleri belirlendi 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

DHA

Profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan parkurunda profesyonel bisikletçileri ağırlamak için gün sayıyor.

Ülkemizde ve dünyada yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek.

21-28 Nisan'da gerçekleşecek

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

TUR 2024 Parkuru

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya'dan Kemer ve Kaş'a, Fethiye'den, Marmaris'e, Bodrum'dan Kuşadası'na, Manisa ve İzmir ardından İstanbul'a uzanacak.

Güzergah boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olacak tur, 7. Etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a havayolu ile transferinin ardından İstanbul Etabı ile sona erecek.

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2024 parkuru şu şekilde olacak:

1.Etap : Antalya-Antalya (21 Nisan, 2024 - Pazar)

2.Etap : Kemer-Kaş (22 Nisan, 2024)

3.Etap : Fethiye-Marmaris (23 Nisan, 2024)

4.Etap : Marmaris-Bodrum (24 Nisan, 2024)

5.Etap : Bodrum-Kuşadası (25 Nisan, 2024)

6.Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (26 Nisan, 2024)

7.Etap : İzmir-İzmir (27 Nisan, 2024)

8.Etap : İstanbul-İstanbul (28 Nisan, 2024 - Pazar)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)