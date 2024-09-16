6 yaşındaki kick boksçu Ahmet Batur'dan 1 yılda 3 madalya Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Elazığlı Dursun ve Nejla İnan çiftinin çocuklarından Ahmet Batur İnan, henüz 3 yaşında ailesinin teşvikiyle kick boksa adım attı. Van Olimpiyat Spor Kulübü'nde antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan eşliğinde çalışmalarını sürdüren İnan, kısa sürede yeteneklerini geliştirerek yarışmalara katılacak düzeye ulaştı.

Başarıları da gecikmedi. 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ve 1-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Türkiye ikinciliğini elde etti.

DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDU

Ahmet Batur İnan, 15-19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ise tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Genç yaşına rağmen kazandığı bu başarı, adının spor camiasında konuşulmasını sağladı.

Bir yıl içinde katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalardan 3 madalyayla dönen İnan, milli sporcu olma hedefi doğrultusunda haftanın beş günü antrenörünün gözetiminde disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

İZLEDİĞİ FİLMLERDEN ETKİLENDİ

Ahmet Batur İnan, izlediği filmlerden ilham aldığını ve ailesinin desteğiyle kick boksa başladığını belirtti. Sporu çok sevdiğini vurgulayan İnan,

Aileme kick boks ve tekvando yapmak istediğimi söyledim. Babam da beni spor salonuna yazdırdı. Antrenörlerimle tanıştıktan sonra bu serüven başladı. Müsabakalara hazırlanarak Dünya Kupası Şampiyonu oldum. Şimdi ise milli sporcu olma hayalim için azimle çalışıyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenim benimle gurur duyuyor

dedi.

İnan’ın antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan, minik sporcusunun dünya şampiyonu olmasının kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

Kızılaslan, İnan'ı yeni şampiyonalara hazırladığını belirterek,

Antrenmanlarımız yaklaşık 2 saat sürüyor. Sporcumuzun dünya şampiyonu olması bizim için gerçekten beklenmedik bir gelişmeydi. Aslında başlarda, özgüven kazanması için turnuvalara katılmaya başladık. Alt minik gruplarındaki karşılaşmalar daha çok şenlik havasında geçer. Ancak İnan, uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı buldu ve Dünya Kupası Şampiyonası’nda olağanüstü bir performans sergileyerek dört maç kazandı, şampiyon oldu. Bu başarı hepimizi çok mutlu etti

ifadelerini kullandı.