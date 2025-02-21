60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun rotası ve tarihleri belirlendi

DHA

Türkiye'nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 2025 yılında 60. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği organizasyonun rotası açıklandı. 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Akdeniz'in turkuaz kıyılarından başlayıp Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu rotasında ilerleyerek İzmir'de son bulacak.

Toplamda 1.153 kilometrelik, 8 günde toplam 15.898 m tırmanış içeren zorlu parkur, bisiklet tutkunlarını ve sporseverleri nefes kesen mücadelelere tanık olmaya davet ediyor.

27 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

FESTİVAL COŞKUSU YAŞANACAK

Marmaris-Akyaka etabının sona ereceği "Kıran" tırmanışı ve "Aydın" ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak.

Marmaris-Akyaka (Kıran) etabı "Kraliçe Etap" olacak.

Sprint ve zirve finişleri ile her etapta farklı sportif özelliklere sahip bisikletçilerin öne çıkacağı rotası ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında dev konvoyu ile geçtiği her yerde festival coşkusu yaşatacak.

1963 YLINDA MARMARA TURU OLARAK BAŞLADI

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU 60. YIL PARKURU

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Kuşadası - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)

ETAPLAR HAKKINDA DETAYLAR

Antalya'da Atatürk Parkı'nda 27 Nisan'da start alacak Antalya etabının sprinterlerin ön sırada yer kapmaya çalışacağı sprint finiş ile sona ermesi bekleniyor.

İkinci etap, Kemer'den start alarak turkuaz kıyılardan, altın renkli kumsallardan geçerek Kalkan'da sona erecek. Fethiye-Marmaris etabında bisikletçiler, Yeşilbelde Köyünden geçerek İçmeler üzerinden Marmaris merkeze girerek, Marmaris'in büyüleyici doğasında 47 km'lik tur atacak.

4. Etap'ta muhteşem Gökova manzarası eşliğinde pedal çevirecek bisikletçiler, Marmaris'ten Kıran zirvesine tırmanan zorlu finiş ile “Kraliçe Etap" heyecanını yaşayacak. Marmaris'ten ilk kez Aydın Şehir Merkezi'ne yol alan rotası ile 5. Etap, TUR 2025'in bir diğer sprint etabı olacak.

6.Etap'a Kuşadası'ndan başlayacak bisikletçiler, sahil yolundan Özdere-Menderes istikametinde nefis köy yollarından ilerlerken tırmanış ustası bisikletçiler önlerde yer alacak. Turizm odağı tarihi köylerimizden Şirince'ye ilerleyen bisikletçiler, onları bekleyen tırmanış bölümü ardından Meryem Ana'da finiş yapacak. Genel Klasman Birincisi için 6. etap sıralaması belirleyici olacak.

7. Etap bir TUR klasiği olan görkemli Efes Antik Tiyatro'dan start alarak sahil yolundan Seferihisar, Güzelbahçe, Urla'nın keyifli yollarında TUR heyecanını Çeşme Ilıca'daki finiş noktasına taşıyacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Şampiyonu ise 4 Mayıs'taki son etapta belli olacak. Çeşme Kalesi önünden start alarak Urla üzerinden Güzelbahçe, Konak, Çiğli geçilerek Karşıyaka İskelesi önünde 2025 yılının son sprint finişi ile 60.yılını kutlayan büyük bisiklet mücadelesi sona erecek.