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    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne rekor katılım sayısı

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 bin 475 pehlivanla en yüksek kayıt rakamına ulaşıldı.
    • 01.07.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:02
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    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne rekor katılım sayısı

    Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yarın başlayacak güreşler için kayıtlar tamamlandı.

    Mimar Sinan Spor Salonu'nda 2 gün süren kayıtlarda 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırırken, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçilmiş oldu.

    Kırkpınar'da bu yıl 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.
    Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, organizasyona yoğun bir ilginin olduğunu, rekor sayıda pehlivanın katıldığını söyledi.

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne rekor katılım sayısı #1

    "Rekor bir katılım var"

    Yarın sabah güreşlerin minik boylardan başlayacağını, cumartesi günü de başpehlivanların çayıra çıkacağını aktaran Ünlü, "Rekor bir katılım var. Her geçen yıl daha fazla katılım oluyor. Bu, yağlı güreşe ne kadar çok değer verildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Er Meydanı'nda yarın başlayacak organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne rekor katılım sayısı #2


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