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    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

    Edirne Belediyesi, önümüzdeki yıl 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 12:12
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    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ne zaman yapılacağı belli oldu.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar'ın gelecek yılki tarihinin belirlendiğini belirtti.

    1-3 TEMMUZ’DA DÜZENLENECEK

    Tarihin belirlenmesinde Türkiye Güreş Federasyonu ile de görüşüldüğünün altını çizen Gürkan, "661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl organizasyonun festival boyutunun yapılmadığını, sadece güreş müsabakalarının gerçekleştiğini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

    "Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde 1 yıl yağlı güreşlerden ve Kırkpınar'dan uzak kaldık. Bu sene ise kısıtlı sayıda seyirci ve salgın tedbirlerine uyarak sadece güreşlerimizi yapabildik. Festival boyutu Kırkpınar'la bir bütün. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle festivalimizi yapamadık. Umarım önümüzdeki yıl festival bölümüyle de coşkulu bir Kırkpınar haftası yaşarız."

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nin tarihi belli oldu #1

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