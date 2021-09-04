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    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı

    Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı.
    • AA
    • 04.09.2021 - 00:56
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    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı

    Antalya'nın Elmalı ilçesinde başlayan güreş müsabakaları öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü yapıldı. Elmalı Ömer Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu, Kırkpınar eski başpehlivanlarından Recep Gürbüz, kabri başında yapılan dua ile anıldı.

    BAŞPEHLİVANLIK FİNALİ PAZAR GÜNÜ

    İlk gün alt boyların mücadele ettiği güreşler, 5 Eylül Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı #1

    SALGIN NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

    Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 669 yıldır devam eden Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Güreşleri'nin koronavirüs nedeniyle geçen yıl düzenlenemediğini hatırlattı.

    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı #2

    Güreşlerin bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenmesinden dolayı büyük bir sevinç, mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Öztürk, güreşçilere başarılar diledi.

    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı #3

    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı #4

    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı #5

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