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    75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi

    75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi

    75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti.
    • 16.05.2022 - 00:06
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 00:58
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    Aslen Giresun’un Alucra ilçesinden olan ve Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak’ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

    Yarı ağır sıklette WBF ve GBU kemerlerinin sahibiydi

    Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.

    75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi VİDEO

    75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi #1

    Boks maçı sırasında kalp krizi geçirdi

    İHA'nın haberine göre; dün gece Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

    Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

    75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi #2

    75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör Musa Askan Yamak, ringde kalbine yenildi #3


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