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    96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı

    96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı

    96. Gazi Koşusu'nu Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazandı.
    • 26.06.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 17:57
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    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır yapılan Gazi Koşusu'nun startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda verildi.

    Atçılığımızın derbisinde 19'u erkek, 3'ü dişi 22 safkan piste çıktı. Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır seyirci alınmayan Gazi Koşusu, kapılarını yarışseverlere açıldı.

    Yarışta iki yabancı jokey de at bindi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in de jokeyliğini yapan İtalyan Lanfranco Dettori, 12-Hardmet, Fransız Olivier Peslier de 2-Anadolu Gururu'na bindi.

    96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı İZLE

    96. Gazi Koşusu nu Secret Power kazandı #1

    Secret Power kazandı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Özcan Yıldırım ile Secret Power kazandı.

    Bu sonuçla birlikte Ahmet Çelik'in 7 yıllık Gazi Koşusu kazanma serisi sona erdi.

    96. Gazi Koşusu nu Secret Power kazandı #2

    Toplamda 8 mücadelede boy gösterdi

    Emrah Karamazı'nın sahipliğini, Umut Coşar'ın ise yetiştiriciliğini yaptığı kır dişi tay, pistlere 4 Eylül 2021 tarihinde 75. Yıl Ankara Hipodromunda, galibiyetle noktaladığı Şartlı-1 koşu ile merhaba dedi.

    İlk startını aldığı günden itibaren toplam 8 mücadelede boy gösteren, Yaşar Demir'in antrene ettiği safkan, bu mücadelelerin hiçbirinde tabela dışında kalmazken 5 kez sıralamanın en üst basamağında yer almayı başardı.

    İlk Grup koşu zaferini Dişi Tay Deneme'de (G1) Özcan Yıldırım idaresinde elde eden dişi tay, bu mücadelenin ardından aynı jokeyle boy gösterdiği Kısrak Koşusu'ndan (G1) da zaferle ayrılarak üst üste iki Açık koşu galibiyetini hanesine yazdırdı. Secret Power, Gazi Koşusu'nu da kazanarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

    96. Gazi Koşusu nu Secret Power kazandı #3

    96. Gazi Koşusu nu Secret Power kazandı #4


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