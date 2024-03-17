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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı mağlup etti A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola A Milli Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 31-25'lik skorla galip bitirdi.