A Milli Erkek Hentbol Takımı, Gürcistan'a yenildi

İHA
Romanya’da 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası’nda katılan A Milli Erkek Hentbol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER, GÜRCİSTAN'A KAYBETTİ
Romanya’nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 19-11 Gürcistan üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda etkili olan milliler olurken, mücadele 32-27 Gürcistan üstünlüğüyle sonuçlandı.
SON RAKİP SIRBİSTAN
Milli takımda Görkem Biçer attığı 8 golle ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu oldu.
Milliler, Uluslararası Karpat Turnuvası’nda 3. ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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