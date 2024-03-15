A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Angola'yı yendi Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Angola'yı 43-22 mağlup etti.

AA

Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı, bu kapsamda Angola ile hazırlık maçı yaptı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 43-22 kazandı.

Angola ile bir maç daha yapılacak

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren milli takım, Angola ile yarın saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha yapacak.

Karşılaşma sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)