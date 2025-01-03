A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya’ya yenildi
İHA

Romanya’da 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası’nda katılan A Milli Erkek Hentbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER, MAĞLUP OLDU

Romanya’nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 14-7 Romanya’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda millilerin çabası galibiyet için yeterli olmayınca mücadele Romanya'nın 35-26'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SIRADAKİ MAÇLAR GÜRCİSTAN VE SIRBİSTAN'LA

Milliler, Uluslararası Karpat Turnuvası’nda yarın Gürcistan, Pazar günü de Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor