A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya’ya yenildi

İHA
Romanya’da 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası’nda katılan A Milli Erkek Hentbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER, MAĞLUP OLDU
Romanya’nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 14-7 Romanya’nın üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda millilerin çabası galibiyet için yeterli olmayınca mücadele Romanya'nın 35-26'lık üstünlüğü ile sona erdi.
SIRADAKİ MAÇLAR GÜRCİSTAN VE SIRBİSTAN'LA
Milliler, Uluslararası Karpat Turnuvası’nda yarın Gürcistan, Pazar günü de Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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