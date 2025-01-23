A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Daniel Gordo Rios dönemi sona erdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Daniel Gordo Rios dönemi resmen sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 4 Ocak 2024'ten bu yana milli takımı çalıştıran İspanyol antrenör ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, şöyle denildi:

4 Ocak 2024'ten bu yana Erkek Milli Hentbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten Daniel Gordo Rios ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milli takımımıza kattığı değerli katkılar, emeği ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.