A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belirlendi.

AA

2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri için kura çekimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirildi.

Açıklamayı Türkiye Hentbol Federasyonu yaptı.

Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Danimarka, Norveç ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı turnuvanın 7. eleme grubunda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri ise Almanya, Avusturya ve İsviçre olurken, ilk maçlar, 6-7 Kasım'da oynanacak.

Organizasyonu düzenleyen üç ülke ve son şampiyon Fransa, doğrudan final turnuvasına katılmaya hak kazanırken, her biri dörder takımdan oluşan sekiz grupta yer alan 32 takım, kalan 20 takımı belirlemek için mücadele edecek.

Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü takım da final turnuvasına katılabilecek. Üçüncü sıradaki takımların grup birinci ve ikinci sıradaki iki takımla yaptığı dört maçın sonuçlarına göre en iyi üçüncüler belirlenecek.

Grup dördüncüsü olan takımlarla oynanan iki maç sonucu dikkate alınmayacak. EURO 2026 Elemeleri'nde dördüncü sıradaki takımlardan en düşük sıradaki dört takım, elemelerin yükselme turunda mücadele edecek.

Gruplar ise şu şekilde oluştu:

1. Grup: Slovenya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Estonya



2. Grup: Macaristan, Karadağ, Slovakya, Finlandiya



3. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan



4. Grup: İspanya, Sırbistan, İtalya, Letonya



5. Grup: Hırvatistan, Çekya, Belçika, Lüksemburg



6. Grup: Hollanda, Faroe Adaları, Ukrayna, Kosova



7. Grup: Almanya, Avusturya, İsviçre, Türkiye



8. Grup: Portekiz, Polonya, Romanya, İsrail

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)