A Milli Erkek Takımı, turnuvayı 12. sırada tamamladı

Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Hollanda'ya 25-8 mağlup olan A Milli Erkek Takımı, turnuvayı 12. sırada bitirdi.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 18:41
  • A Milli Erkek Takımı, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nı 12. sırada tamamladı.
  • Belgrad'daki 11-12'incilik klasman maçında Hollanda'ya 25-8 yenildi.
  • Böylece turnuvadaki mücadelesi sona erdi.

A Milli Erkek Takımı'nın Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadelesi resmen sona erdi.

Milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki şampiyonada 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.

12. OLDULAR

Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.

