A Milli Erkek Takımı, turnuvayı 12. sırada tamamladı

- A Milli Erkek Takımı, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nı 12. sırada tamamladı.
- Belgrad'daki 11-12'incilik klasman maçında Hollanda'ya 25-8 yenildi.
- Böylece turnuvadaki mücadelesi sona erdi.
A Milli Erkek Takımı'nın Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadelesi resmen sona erdi.
Milli sporcular, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki şampiyonada 11-12'incilik klasman maçında Hollanda ile mücadele etti.
12. OLDULAR
Hollanda'ya 25-8 yenilen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 12. sırada tamamladı.