A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı devirdi

AA
İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu dördüncü maçında A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımımız ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.
Müsabakada ilk devre 0-0 sona erdi. Türkiye, ikinci devreyi 1-0 önde kapattı.
Mücadelenin son devresinde karşılıklı gelen goller ay-yıldızlı ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi. İlk 3 maçını kaybeden milliler, dördüncü maçında ilk galibiyetini elde etti.
Sıradaki rakip Güney Afrika
Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Hong Kong'u 2-1, Avustralya da Güney Afrika'yı 14-0 mağlup etti.
Türkiye, gruptaki beşinci maçında 7 Nisan Pazar günü Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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