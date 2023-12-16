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A Milli Kadın Golbol Takımı, İsrail'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Golbol Takımı, İsrail'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-4 mağlup eden Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.