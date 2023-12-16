A Milli Kadın Golbol Takımı, İsrail'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu
AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail ile karşı karşıya geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, rakibini 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Kazanılan bu zaferle birlikte Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Başarılara bir yenisini daha ekledik

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.