A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya’ya 36-29 mağlup oldu

İHA

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off turu 1. maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Schwechat kentindeki Multiversum Schwechat’da oynanan mücadele karşılıklı gollerle başladı.

A MİLLİ TAKIM MAĞLUP OLDU

15. Dakika 7-7 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 13-13 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan taraf millerimiz oldu. Ay-yıldızlılar 35. dakikada farkı 2’ye çıkardı: 17-15

45. dakikaya kadar skoru elinde tutan milliler, bu dakika itibari ile Avusturya gollerine engel olamadı. Bu dakikada 22-22 beraberliği sağlayan Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, ay-yıldızlılar maçtan 36-29 mağlubiyetle ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI OYNANACAK

Maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak mücadele TRTSpor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ve Andjelina Kazanegra düdük çalacak. Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma şansı elde edecek.

Öte yandan THF Başkanı Mesut Çebi, Yönetim kurulu Üyeleri İsmet Yiğit Şenocak ve Doğancan Erol ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve ailesi, Viyana Büyükelçiliği İkinci Katibi Emir Teker ve büyükelçilik çalışanları mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

DAVID GINESTA MONTES İLE İLK RESMİ MAÇ

A milliler, yeni başantrenörü David Ginesta Montes ile ilk resmi maçına çıktı.

Ocak ayında göreve getirilen İspanyol antrenör, ay-yıldızlıların başında Avusturya’ya karşı ilk maçına çıkmış oldu.