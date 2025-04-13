A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya'ya yenildi
İHA

2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur rövanş maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Avusturya'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybeden milliler, ikinci maçta rakibini Amasya Spor Salonu'nda konuk etti.

AVUSTURYA, GALİP GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Son bölümde farkı açan Avusturya sahadan 30-25 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Avusturya ekibi, Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor