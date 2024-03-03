A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı farklı geçti A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti.

İHA

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçı ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı.

Milli Takım ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak 38-13 kazandı. Karşılaşmada milli takımın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu.

Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar geçirdi.

Millilerin aldığı sonuçlar

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti.

Sıradaki rakip Karadağ

Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)