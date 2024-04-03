A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ’a yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda Karadağ ile karşılaştı.
Karşılıklı gollerle geçilen mücadeleden milliler sahadan 30-28 mağlup ayrıldı.
Müsabakada milli takımın en golcü ismi 6 golle Beyza İrem oldu. Karadağ'da Djina Mugoşa 9 golle oynadı.
Takım kadroları
Salon: Yenişehir
Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev
Türkiye: Yaren Selen Akalın, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan, Yaren Berfe Göker, Nurceren Akgün Gökltepe, Beyza İrem Türkoğlu, Betül Yılmaz, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Deren Demirçelen, Bilgenur Öztürk, Merve Erbektaş, Edanur Çetin, Fatma Küçükyıldız
Başantrenör: Costica Buceschi
Karadağ: Rajcic, Marsenic, Pletikosic, Attingre, Mugoşa, Markoıvic, İvannovic, Brnovic, Klikovac, Despotovic, Pavicevic, Grebic
Başantrenör: Maja SavicHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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