A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'la yenişemedi

AA & Ensonhaber
EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımımız ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele 29-29'luk eşitlikle sona erdi.
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuştu.
Bulgaristan ile karşılaşacağız
Milliler, eleme grubundaki üçüncü maçında ise 28 Şubat'ta deplasmanda Bulgaristan'a konuk olacak.
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