A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'la yenişemedi A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber

EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımımız ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele 29-29'luk eşitlikle sona erdi.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuştu.

Bulgaristan ile karşılaşacağız

Milliler, eleme grubundaki üçüncü maçında ise 28 Şubat'ta deplasmanda Bulgaristan'a konuk olacak.