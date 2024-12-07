A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Costica Buceschi ile yollar ayrıldı

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi dönemi sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Costica Buceschi ile yolların ayrılmasına karar verildi. Milli takımda 2022 Şubat ayından bu yana görev yapan Costica Buceschi'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hentbol kariyerinde başarılar dileriz.