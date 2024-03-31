A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Karadağ maçı öncesi çağrı A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

AA

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren takımın Başantrenörü Buceschi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin kadın ve erkek hentbolunda önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Buceschi, milli maç organizasyonunu Rize'de yapmanın son derece heyecanlı olduğunu belirterek, Rize'de hentbola önem verildiğini bildiklerini ifade etti.

"Rize'nin seyircisini yanımızda görmek istiyoruz"

Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, şunları dedi:

Rize'nin seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği çok önemli. İyi bir seyirci baskısıyla gerçekten maçın kaderi değişebiliyor. Seyircinin sahaya oldukça etkisi var. Rize'deki hentbol severleri maçımıza bekliyoruz.

"Üst düzey ekiplere karşı mücadele edeceğiz"

Buceschi, grupta son iki maçı senelerdir Avrupa'da mücadele eden Karadağ ve Sırbistan'a karşı oynayacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

Üst düzey ekiplere karşı mücadele edeceğiz. Karadağ'da rakibimize karşı oynadığımız ilk maçın ikinci yarısında biraz ritim kaybı yaşadık. Tekrarının olmaması için analizlerimizi yaptık. Daha iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Sırbistan ile ikincilik yarışı içerisindeyiz. Sırbistan'ı deplasmanda yenebilirsek grup ikincisi olacağız. O yüzden önce iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Karadağ maçını iyi oynamamız lazım. Karadağ maçı bizim takımımızın ritmini oldukça etkileyecek bir maç.

"Sahada mücadeleci olmak zorundayız"

Son derece konsantre bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Buceschi, şu şekilde konuştu:

Sahada mücadeleci olmak zorundayız. Savunmada ve hücumda asla oyunu bırakmayan, son topa kadar oynayan, her pasın, şutun değerini bilen, yapılan her savunmanın önemini sergileyen bir maç oynamalıyız.

"Seyircimizin desteği çok önemli"

Buceschi, maçta kesinlikle ritimden düşmemeleri gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Sekizinci oyuncumuz sahadaki seyircimiz, onların desteği çok önemli. Her şeyi değiştirebiliyor. Rakibin moral motivasyonunu değiştirebilir, bizim moral motivasyonumuzu değiştirebilir. Sekizinci oyuncu çok önemli.

"Gruptan çıkışımız garanti ama bizim için prestij maçlarına döndü"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ise Karadeniz'de oynamanın her zaman zor olduğunu söyledi.

Karadeniz ruhunu, burada oynamanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Yılmaz, şunları dedi:

Karadağ deplasmanındaki ilk maçımızda şanssız bir mağlubiyet aldık. Oradan öğrendiklerimizle evimizde Rize seyircisi ile beraber 2 puanı almaya talibiz. Gruptan çıkışımız garanti ama bizim için prestij maçlarına döndü.

"Umarım Sırbistan'a mutlu gideriz"

Yılmaz, Karadağ maçının ardından Sırbistan ile deplasmanda oynayacaklarını anımsatarak, şu şekilde konuştu:

Oradaki 2 puana da talibiz. Umarım burada kazanıp seyirci ile kutladıktan sonra Sırbistan'a mutlu gideriz.

"Her zaman seyirci bizim sekizinci oyuncumuzdur"

Deplasmanda oynamanın her zaman zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Karadağ şimdi bu zorluğu yaşayacak. Zorlu bir seyirci ile oynayacaklar. Hırslı insanlara sahip Rize. Her zaman seyirci bizim sekizinci oyuncumuzdur. Çok daha iyi olacak. İlk maçtan öğrendiklerimizle ikinci maça çok daha iyi çıkacağız.

"Lütfen bizi yalnız bırakmayın"

Hentbol severleri maça davet eden Betül Yılmaz, şöyle konuştu:

Ruhunuzu yaşayacak kadar bildim. O yüzden lütfen gelin sekizinci oyuncumuz olun. Birlikte kazanalım, birlikte sevinelim. Lütfen bizi yalnız bırakmayın.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)