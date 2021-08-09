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    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nı Barış Güngör kazandı

    Hatay'da düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Barış Güngör başpehlivan oldu.
    • AA
    • 09.08.2021 - 04:31
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    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nı Barış Güngör kazandı

    Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 20. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi müsabakaları düzenlendi.

    BARIŞ GÜNGÖR BAŞPEHLİVAN OLDU

    Yayladağı ilçesi Yayladağı Mustafa Sayın Aba Güreşi Sahası'ndaki güreşçilerin aba giydiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

    Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Barış Güngör başpehlivan oldu.

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #1

    OLDU18 İLDEN 1000'E YAKIN GÜREŞÇİ KATILDI

    Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, müsabakaya yaklaşık 18 ilden 1000’e yakın güreşçinin katılım sağladığını söyledi.

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #2

    GAZİANTEP'İN GÜREŞÇİSİ ŞAMPİYON OLDU

    Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu belirten başpehlivan Güngör ise organizasyona Gaziantep'ten katıldığını söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #3

    Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de organizasyonu takip etti.

    Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #4

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #5

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #6

    Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası nı Barış Güngör kazandı #7

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