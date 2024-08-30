Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazandı

Haber Merkezi
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen MD 8 sınıfı para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.
BRONZ KAZANDILAR
Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3'lük skorlarla 3-2 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.
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