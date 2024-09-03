Abdullah Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda son 16 turunda elendi

AA & Ensonhaber
2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi S4 sınıfı müsabakalarında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk, son 16 turunda Nijerya'dan Asau Ogunkunle'yle karşılaştı.
RAKİBİNE YENİLDİ
İlk seti 11-6 kazanan Abdullah Öztürk, sonraki setleri 6-11, 7-11 ve 10-12 kaybetti ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı.
BRONZ MADALYA İLE BİTİRDİ
Uzun süre alandan ayrılamayan Abdullah Öztürk, gözyaşlarını tutamadı.
Abdullah Öztürk oyunları, takım kategorisinde aldığı bronz madalyayla tamamladı.
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