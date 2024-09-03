Abdullah Öztürk, Paralimpik Oyunları'nda son 16 turunda elendi
AA & Ensonhaber

2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

South Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi S4 sınıfı müsabakalarında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk, son 16 turunda Nijerya'dan Asau Ogunkunle'yle karşılaştı.

RAKİBİNE YENİLDİ

İlk seti 11-6 kazanan Abdullah Öztürk, sonraki setleri 6-11, 7-11 ve 10-12 kaybetti ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

BRONZ MADALYA İLE BİTİRDİ

Uzun süre alandan ayrılamayan Abdullah Öztürk, gözyaşlarını tutamadı.

Abdullah Öztürk oyunları, takım kategorisinde aldığı bronz madalyayla tamamladı.