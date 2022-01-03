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    Adana'da Star Fight Arena Muaythai Gecesi

    Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi.
    • AA
    • 03.01.2022 - 02:31
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    Adana'da Star Fight Arena Muaythai Gecesi

    Adana Valiliği himayesinde Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 14 Muaythai sporcusu ringe çıktı.

    7 MÜSABAKA YAPILDI

    Türkiye, İran, Azerbaycan, Fas, Tayland ve Rusya'dan sporcuların yer aldığı organizasyonda 7 müsabaka yapılırken, başarılı olan sporculara ödüller verildi.

    Organizasyona Adana Valisi Süleyman Elban, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

    Adana da Star Fight Arena Muaythai Gecesi #1

    Adana da Star Fight Arena Muaythai Gecesi #2

    Adana da Star Fight Arena Muaythai Gecesi #3

    Adana da Star Fight Arena Muaythai Gecesi #4

    Adana da Star Fight Arena Muaythai Gecesi #5


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