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- Adana'da Star Fight Arena Muaythai Gecesi
Adana'da Star Fight Arena Muaythai Gecesi
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi.
- AA
- 03.01.2022 - 02:31
Adana Valiliği himayesinde Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 14 Muaythai sporcusu ringe çıktı.
7 MÜSABAKA YAPILDI
Türkiye, İran, Azerbaycan, Fas, Tayland ve Rusya'dan sporcuların yer aldığı organizasyonda 7 müsabaka yapılırken, başarılı olan sporculara ödüller verildi.
Organizasyona Adana Valisi Süleyman Elban, sporcular ve vatandaşlar katıldı.