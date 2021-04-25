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    Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı

    Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 16:53
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    Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı

    Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası devam ediyor.

    Milli sporcu Adem Asil, barfiks aleti finallerini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

    AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

    İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aletinde 13.766 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

    Türkiye’yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 13.466 puan ile beşinci sırada yer aldı.

    Organizasyonda 14.066 puanla Rus David Belyavskiy altın, 13.833 puanla Alman Andreas Toba ise gümüş madalya elde etti.

    Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı #1

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