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Adem Asil'den altın madalya
Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında mücadele eden Adem Asil, altın madalya kazandı.
- 29.06.2022 - 02:58
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.
Altın madalya aldı
Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.
Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı.
AA'nın haberine göre, yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı.