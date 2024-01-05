Afyonkarahisar’da "Tercih Senin" projesi Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Tercih Senin" projesi çerçevesinde Destine Hatun Yurdu’nda üniversitede okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurdun konferans salonunda düzenlenen buluşmada, üniversite öğrencileri kendi tecrübelerini öğrencilere aktardı.

İkramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, üniversite öğrencileri, üniversitede hangi bölümlerin olduğunu, bölümlerin içeriklerini, üniversite hayatının nasıl geçtiğini ve üniversiteye hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiğini anlattı.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda yapılan etkinliklerle ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda, yurtlarda düzenlenen kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler için güzel bir aktivite

Etkinliğin son bölümünde ise öğrenciler, birlikte akıl ve zeka oyunları oynadı. Oyunlar sırasında öğrenciler, hem eğlendi hem de birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Lise öğrencilerini üniversite öğrencileri ile buluşturan etkinlik, öğrencilerin üniversiteye dair sorularını sormaları ve üniversiteli öğrencilerle tanışmaları açısından oldukça verimli geçti.