Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında kavga etti Spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında birbirine girdi. "Ya Rasim gidecek ya ben giderim" diyen Çakar, programı terk etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Beyaz TV'deki spor programı "Beyaz Futbol" yorumcularından Kütahyalı ve Çakar canlı yayında kavga etti. Kütahyalı, eski hakem Çakar'ın yorumlarına tepki gösterirken gerginlik başladı. "Ya Rasim gidecek, ya ben..." Program yapımcısı Ertem Şener'e, "Ya Rasim gidecek, ya ben gideceğim." diyen Çakar, programı terk etti. Tartışmanın ardından Şener, "Kapıları tutun Ahmet hoca bir yere gitmesin." dedi. İkilinin tartışmasının ardından "Efsane spor programında kadrodan eksilen olacak mı?" sorusu da sosyal medyanın gündemine oturdu. "Hiçbir sıkıntı yok" Programın sunucusu Ertem Şener ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rasim Ozan Kütahyalı gerekli özrü diler. Ahmet Hoca, Rasim'in ağabeyidir. Bu programdan kimse ayrılamaz, onlardan birinin ayrılması bizim ayrılmamız demek. Hepimiz buradayız. Ahmet Çakar yarın programa gelecek."