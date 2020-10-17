Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.76
-1.69%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hentbol takımının Beykoz Belediyesi ile oynadığı maçta, merhume Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin'i ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 09:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin'in ailesini ağırladı

    Kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için maçlarına 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla çıkan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Beykoz Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

    Maçı tribünden takip eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merhume Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin'i ağırladı.

    Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin in ailesini ağırladı #1

    "PINAR'IN MEKANI CENNET OLSUN"

    Gültekin ailesinin acısını paylaşan Çebi, "Bu tarz olayların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum. Pınar Gültekinin mekanı cennet olsun. Gültekin ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin in ailesini ağırladı #2

    Ahmet Nur Çebi, merhume Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'e kızının isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ederken, babası Sıddık Gültekin'e de Beşiktaş Aygaz Takımı'nın Beykoz Belediyesi maçını merhume Pınar Gültekin'e atfettiğini belirten bir plaket takdim etti.

    Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin in ailesini ağırladı #3

    Ahmet Nur Çebi, Pınar Gültekin in ailesini ağırladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir