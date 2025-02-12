Ailesini kaybettiği kazada yaralanan güreşçi Beytullah Sarı'dan muhteşem dönüş

İHA

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası, 08-11 Şubat 2025 tarihlerinde Kırşehir’de yapıldı.

40 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyonada, Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Beytullah Sarı, Anafartalar Anadolu Lisesi adına mücadele etti.

KAZADA BABASINI VE ABİSİNİ KAYBETTİ, İYİLEŞEREK GÜREŞE DÖNDÜ

2023’teki trafik kazasında babasını ve güreşçi abisini kaybeden Beytullah Sarı, zorlu bir iyileşme sürecinin ardından güreşe devam ediyor.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

2025'e güçlü bir başlangıç yapan Sarı, 92 kg Genç-A kategorisinde üçüncülük elde ederek azmini ve gücünü sergiledi.

Bu başarı, sadece spora olan tutkusunu değil, zorluklar karşısındaki direncini de gösteriyor.